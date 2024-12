Bolívia está atrasada na corrida pelo mercado global de lítio

Até o momento, porém, a Bolívia, cujo governo afirma ter o maior depósito de lítio do mundo, realizou apenas quatro projetos-piloto e opera uma usina com baixa capacidade.

"O próximo passo era começar em nível industrial. E isso é algo que não foi alcançado até agora", diz Gonzalo Mondaca, pesquisador do Centro de Documentação e Pesquisa da Bolívia (Cedib).

Em 2023, a Bolívia produziu apenas 948 toneladas de carbonato de lítio, de acordo com o Ministério da Mineração.

Em comparação com as estimativas do governo dos EUA, isso representa um décimo do que a Argentina extraiu e 46 vezes menos do que o Chile, o segundo maior produtor do mundo, depois da Austrália.

"A figura do 'triângulo do lítio' é confusa, porque dá a impressão de que estamos falando de uma região homogênea (...) E, no entanto, ela difere muito entre países e regiões", explica Martín Obaya, pesquisador da Universidad Nacional de San Martín, na Argentina.

- Janela de oportunidade? -

Na América do Sul, o mineral é encontrado em salinas. A maneira mais barata de extraí-lo é bombear a água salgada do subsolo para piscinas na superfície, onde ela evapora e deixa o carbonato de lítio, do qual o metal é extraído.