Borussia Dortmund confirma lesão no tornozelo de Scholotterbeck

O Borussia Dortmund ocupa atualmente a sexta colocação no Campeonato Alemão, com 12 pontos atrás do líder Bayern de Munique. No próximo domingo, o time enfrenta o Hoffenheim, e seu último jogo em 2024 será no dia 22 de dezembro, contra o Wolfsburg.

