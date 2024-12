Bulgária e Romênia entram para o Espaço Schengen de livre circulação europeia

O último obstáculo era a Áustria, que reclamava do número de migrantes sem documentos que chegaram ao seu território devido à frágil proteção das fronteiras externas do Espaço Schengen.

Viena finalmente retirou o veto após um acordo com os dois países, assinado em Budapeste, que prevê a presença de guardas de fronteira entre a Turquia e a Bulgária, além de controles temporários nas rotas terrestres durante um período inicial de seis meses.

Em um comunicado, o Conselho destaca que, a partir do momento em que aderiram à UE, os dois países passaram a aplicar partes do marco jurídico do espaço de livre circulação.

Entre as medidas, a nota destaca os controles em suas fronteiras externas, cooperação policial e a utilização de um sistema centralizado de informações.

Criado em 1985, o Espaço Schengen é a maior área do mundo sem controles de fronteira, pela qual mais de 400 milhões de pessoas podem circular livremente.

