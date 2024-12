Chefe da ONU 'preocupado' por 'extensas violações' da soberania síria e ataques israelenses

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "profundamente preocupado" com as importantes "violações" da soberania síria e com os ataques israelenses contra o país, disse seu porta-voz nesta quinta-feira (12).

Guterres "está profundamente preocupado com as recentes e extensas violações da soberania e integridade territorial da Síria. O secretário-geral está particularmente preocupado com as centenas de ataques aéreos israelenses em várias localidades da Síria", declarou Stephane Dujarric em um comunicado.

Além disso, Guterres sublinhou a "urgente necessidade de uma desescalada em todos os fronts da Síria".