Chefe da Otan alerta que ameaça da Rússia avança 'contra nós a toda velocidade'

Independentemente do resultado da guerra na Ucrânia, "não estaremos seguros no futuro, a menos que estejamos preparados para enfrentar o perigo. Nós podemos fazer isso. Podemos evitar a próxima grande guerra no território da Otan", afirmou.

Para ele, a Rússia "está se preparando para um confronto de longo prazo. Com a Ucrânia. E conosco. O que está acontecendo na Ucrânia também pode acontecer aqui", no território da Otan.

Referindo-se à guerra em curso na Ucrânia, Rutte disse que os combates estão deixando cerca de 10 mil pessoas mortas por semana, e que o número total de vítimas desde fevereiro de 2022 já seria "mais de um milhão".

Além da ameaça representada pela Rússia, Rutte mencionou que a China "está aumentando substancialmente suas forças, incluindo suas armas nucleares".

"De 200 ogivas em 2020, espera-se que a China tenha mais de 1.000 ogivas nucleares até 2030", disse ele. Além disso, ele observou que o gigante asiático está acrescentando equipamentos militares "a uma taxa cinco ou seis vezes maior que a dos Estados Unidos".

Por causa disso, ele insistiu, "não estamos em guerra. Mas, definitivamente, também não estamos em paz".