China aposta no consumo doméstico para impulsionar economia em 2025

Na segunda-feira, o gabinete político do Partido Comunista se reuniu e disse que pretende "afrouxar" a política monetária do país no próximo ano.

Essa medida seria benéfica, mas o país poderia enfrentar outros ventos contrários, "especialmente na frente externa", disse Julian Evans-Pritchard, analista da Capital Economics.

"Mesmo que pudéssemos nos beneficiar de um aumento no estímulo no curto prazo, não estamos convencidos" de que as políticas de apoio evitarão 'que a economia desacelere ainda mais no próximo ano', acrescentou.

Em outubro, o Fundo Monetário Internacional (FMI) rebaixou sua previsão de crescimento para a China para 4,8% até 2024.

pfc-mya/sco/as/nth/jvb/mb/dd/ic

© Agence France-Presse