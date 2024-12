Copenhague se reinventa para enfrentar a água, sua ameaça número um

A cidade pode ser submersa principalmente pela água da chuva: o instituto meteorológico local prevê um aumento na precipitação de 30 a 70% até 2100.

O perigo também vem do aumento do nível do mar - 42 cm em média até o final do século - e dos aquíferos.

"Toda a cidade de Copenhague está negociando com o ciclo da água, porque é uma área úmida que foi drenada", resume Anna Aslaug Lund, professora de arquitetura da Universidade de Copenhague.

Em um caminho de pedra no Karens Mindese Park, há três entradas de drenagem. É nesse local que a água da chuva coletada na área circundante flui para um lago artificial a algumas centenas de metros de distância.

"A água será tratada através da área de drenagem. Depois, poderemos armazená-la e, finalmente, despejá-la no porto", disse à AFP Ditte Reinholdt Jensen, porta-voz da Hofor, fornecedora de água e eletricidade da capital dinamarquesa, que projetou o parque junto com a prefeitura.

Ao redor do lago artificial, a natureza floresce. "O objetivo é criar sinergias entre o gerenciamento de águas pluviais e todos os outros benefícios que queremos trazer para a cidade", explica Aslaug Lund.