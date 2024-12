Governo britânico busca equipe para projeto de 'excepcional' memorial de Elizabeth II

O governo britânico iniciou nesta quinta-feira a procura por uma equipe para projetar um ambicioso memorial em homenagem à rainha Elizabeth II, falecida em 2022, com um orçamento entre 29 e 58 milhões de dólares (174 a 349 milhões de reais).

O "memorial permanente à monarca mais longeva do Reino Unido" será "um dos projetos de design mais importantes da história britânica recente", segundo um comunicado do Executivo.

O monumento será instalado no Saint James Park, no centro de Londres, perto do Palácio de Buckingham.