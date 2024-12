Lula passa por novo procedimento médico com 'sucesso'

Lula foi transferido na noite de segunda-feira de Brasília para esta unidade médica depois de sentir dores de cabeça. Os médicos detectaram que ele tinha uma "hemorragia intracraniana", resultado de uma queda doméstica sofrida há quase dois meses, e decidiram realizar uma cirurgia emergência nas primeiras horas de terça-feira.

"Como parte da programação terapêutica, [o presidente] fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média)", afirmaram os médicos em um comunicado na quarta-feira.

Kalil então sinalizou que a intervenção seria "relativamente simples" e de "baixo risco", consistindo em um cateterismo femoral para embolizar a artéria meníngea.

O médico afirmou que o procedimento estava dentro do "protocolo" médico.

Espera-se que Lula permaneça hospitalizado até a próxima semana.

- Sem licença até o momento -

Em 19 de outubro, o presidente sofreu uma queda no banheiro na residência oficial do Palácio da Alvorada e bateu com a parte de trás da cabeça no chão. Ele levou pontos e foi submetido a avaliações periódicas durante várias semanas.