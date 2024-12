Morre Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro

Filho de argentinos e conhecido por sua versatilidade, que o fez se destacar como armador e ala-pivô, o ex-jogador de 1,91 m de altura foi um dos ícones da era dourada do basquete brasileiro.

Pasos participou dos únicos dois títulos mundiais do Brasil e no primeiro deles, no Chile, foi eleito o MVP da competição.

Além disso, foi prata e bronze nos mundiais de 1954 e 1967. Também foi bronze nos Jogos Olímpicos de Roma-1960 e Tóquio-1964, entre outras conquistas.

Maior vencedor da seleção brasileira, que defendeu em 96 jogos oficiais, Pasos se destacou em diversos clubes, em especial no Corinthians (1966-1972), onde foi campeão brasileiro 1966 e 1969.

Tanto na equipe paulista como na seleção, fez uma dupla inesquecível com o ala Wlamir Marques, comparada com a formada por Pelé e Coutinho no Santos que dominou o futebol na década de 1960.

Amaury Pasos entrou no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) em 2007.