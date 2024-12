Presidente sul-coreano promete lutar 'até o último minuto'

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, prometeu nesta quinta-feira (12) lutar "até o último minuto", em um discurso em tom de desafio para defender sua fracassada declaração de lei marcial na semana passada e o envio de soldados ao Parlamento.

Na madrugada de 3 para 4 de dezembro, Yoon deixou a Coreia do Sul em uma grave crise política ao impor durante algumas horas uma lei marcial que provocou recordações do passado autocrático sombrio do país.

Investigado por insurreição ao lado de seu círculo próximo, o presidente conservador está proibido de sair do país e enfrentará, no próximo sábado (14), uma segunda votação de impeachment, depois de escapar por pouco de uma primeira moção votada na semana passada.