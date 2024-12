Reino Unido quer reforçar proteção infantil após morte de menina por violência doméstica

Sara foi retirada da escola em abril de 2023 e a violência contra ela aumentou nas semanas que antecederam sua morte.

O governo em breve introduzirá novas medidas, incluindo a exigência de que os governos locais criem equipes de proteção à criança.

Os pais terão que obter permissão das autoridades se desejarem educar em casa uma criança que tenha sido objeto de um plano de proteção.

Ao mesmo tempo, será criado um registro de crianças educadas em casa.

No final do julgamento, a comissária do governo para crianças, Rachel de Souza, disse que o caso ilustrava "as falhas profundas no sistema de proteção à criança".

No julgamento de um caso que horrorizou o Reino Unido, um tribunal de Londres considerou seu pai, Urfan Sharif, 42 anos, e sua parceira, Beinash Batool, 30 anos, responsáveis pelo assassinato da menina.