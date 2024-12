Sírio lembra calvário de sua prisão em base militar de Damasco

Fáceis de vender no mercado paralelo dos países ricos do Golfo, as drogas alimentaram um comércio lucrativo para a Síria de Assad e para grupos criminosos no Iraque, na Jordânia ou na Turquia.

Após sua libertação, Halak estabeleceu uma família e teve três filhos. Hoje, o homem de aparência precocemente envelhecida e com uma barba grisalha bem aparada espera desfrutar da liberdade que não existiu durante os 50 anos em que a família Assad governou.

Halak busca ansiosamente evidências do que sofreu e do destino de seus amigos e também, com dificuldade, palavras para expressar o que sente.

"É difícil dizer. Não tenho palavras, não consigo falar", diz ele com tristeza.

dc/clr/feb/mas/zm/jc/fp

© Agence France-Presse