Suécia encerra investigação sobre estupro que teria Kylian Mbappé como alvo

"Segundo as minhas conclusões e com base no que já apareceu neste caso, qualquer elemento novo, incluindo o interrogatório da pessoa em questão, não mudará o estado das evidências neste momento", acrescentou a promotora.

Em seu comunicado, a promotora não menciona o atacante francês e explica que a pessoa afetada pela investigação "não foi notificada das suspeitas de crime".

"Fizemos vários interrogatórios nesta investigação", explicou à AFP, antes de acrescentar que "houve outro tipo de evidências, além dos interrogatórios".

"Não farei nenhum comentário", declarou à AFP Petra Eklund, advogada da denunciante.

Os fatos investigados teriam acontecido em 10 de outubro em um hotel de luxo em Estocolmo, onde Mbappé e seu entorno estavam hospedados, segundo os jornais suecos Aftonbladet e Expressen.

O atacante visitou a capital sueca de 9 a 11 de outubro, após não ter sido convocado para a seleção francesa para disputar as partidas daquela semana pela Liga das Nações.