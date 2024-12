Taiwan considera que exercícios militares da China encerraram após retirada de navios

Autoridades de Taiwan consideraram nesta sexta-feira que os intensos exercícios militares supostamente realizados por Pequim terminaram após a retirada dos navios do Exército e da Guarda Costeira chinesa para o porto.

Embora sem comunicar abertamente, a China deslocou esta semana dezenas de navios entre as ilhas do sul do Japão e o Mar da China Meridional, que, segundo Taipei, realizaram os maiores exercícios militares em anos para o gigante asiático.

O diretor-geral adjunto da Guarda Costeira de Taiwan, Hsieh Ching-chin, disse nesta sexta-feira à AFP que todos os navios da Guarda Costeira de Pequim retornaram à China na quinta-feira.