Tóquio planeja oferecer creches gratuitas para promover a natalidade

"O Japão vive uma crise devido ao declínio da quantidade de crianças", disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, ao anunciar o plano.

"Não há tempo a perder para abordar o problema", acrescentou, antes de recordar o alerta de várias autoridades sobre uma crise demográfica iminente.

A imprensa japonesa afirma que a medida em Tóquio, uma das maiores cidades do mundo com 14 milhões de habitantes, é a primeira do tipo para uma região do país.

Koike disse há algumas semanas que pretende estabelecer a opção de semana de trabalho de quatro dias para funcionários do governo em Tóquio, como forma de promover a paternidade.

O Japão tem a segunda população mais envelhecida do mundo, depois de Mônaco, e enfrenta uma crescente escassez de mão de obra devido às regras migratórias severas do país.

Koike, ex-ministra e ex-apresentadora de televisão, governa Tóquio desde 2016.