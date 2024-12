UE aprova adesão plena de Bulgária e Romênia ao Espaço Schengen

O acordo para permitir a adesão plena da Bulgária e da Romênia ao Espaço Schengen passou a ser possível na segunda-feira, depois que a Áustria anunciou a decisão de retirar o veto que bloqueava o processo.

No comunicado, o Conselho destaca que, a partir do momento em que aderiram à UE, os dois países passaram a aplicar partes do marco jurídico do espaço de livre circulação.

Entre as medidas, a nota destaca os controles em suas fronteiras externas, cooperação policial e a utilização de um sistema centralizado de informações.

O denominado Espaço Schengen de livre circulação de pessoas engloba agora 29 países: 25 dos 27 da UE, além de Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

No comunicado, o Conselho afirma que a partir de agora o Espaço Schengen beneficia 420 milhões de pessoas.

