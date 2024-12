United vence 3ª seguida e entra no Top 8 da Liga Europa; Lazio lidera

O Manchester United emendou sua terceira vitória consecutiva na Liga Europa ao bater o Viktoria Plzen por 2 a 1, nesta quinta-feira (12), na República Tcheca, e entrou no Top 8 da segunda principal competição de clubes do Velho Continente, cuja liderança foi retomada pela Lazio.

Com o resultado, o United soma 12 pontos em seis rodadas e assume a sétima posição na tabela, dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final.

O destaque da partida foi o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que saiu do banco de reservas e marcou os dois gols da virada dos 'Red Devils' no segundo tempo (62' e 88'), depois de os donos da casa abrirem o placar logo na volta do intervalo com Matej Vydra (48').