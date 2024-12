Blinken diz à Turquia que é 'imperativo' combater jihadistas do EI na Síria

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira (13) durante uma visita à Turquia que continua sendo "imperativo" combater o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria após a queda de Bashar al-Assad.

"Nosso país trabalhou arduamente e deu muito de si durante vários anos para garantir a eliminação do califado territorial do Estado Islâmico, para garantir que essa ameaça não reaparecesse", disse Blinken em Ancara, em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega turco, Hakan Fidan.

"E é imperativo que mantenhamos esses esforços", acrescentou.