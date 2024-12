Cardeal franco-espanhol Bustillo elogia 'entusiasmo' do papa, que visita Córsega

O cardeal franco-espanhol François-Xavier Bustillo, bispo de Ajaccio, analisa em entrevista à AFP vários assuntos sobre o papa Francisco, como sua saúde e ausência na reabertura da Notre-Dame em Paris, antes de o pontífice visitar a ilha francesa de Córsega no domingo.

PERGUNTA: Como está o papa Francisco?

RESPOSTA: Encontrei-o no sábado e conversamos sobre a organização de sua peregrinação à Córsega. Ele está em forma e feliz por vir. Considerando seu entusiasmo e o dos habitantes de Córsega, penso que vamos nos divertir. Tenho uma relação muito fraterna e amigável com o papa, mas não privilegiada. Fico rindo quando as pessoas dizem que sou "o queridinho do papa". Não está vindo por mim. Ele vem trazer uma palavra de esperança a uma diocese. Ele é um homem livre; sua palavra tem autoridade, mas também sabe ser doce e dar ternura à humanidade. Em breve completará 88 anos e tem problemas de mobilidade, mas a cabeça e o espírito estão aí. Em uma fase em que há tendência ao resguardo, o papa dedica-se até ao fim. É um lindo exemplo de vida.