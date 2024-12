Ciclovia de Bogotá: a revolução da 'bike' que inspirou o mundo há 50 anos

Em 2024, a Ciclovia de Bogotá ajudou a reduzir o equivalente a 444 toneladas de CO2, de acordo com números fornecidos à AFP.

Além disso, Ortiz descreve a Ciclovia como uma "válvula de escape" para a quarta maior cidade da América Latina, cuja população cresceu dez vezes nos últimos 50 anos, passando de 800 mil para oito milhões.

O crescimento populacional e o precário planejamento urbano fazem de Bogotá uma cidade com cada vez mais carros, no entanto com menos espaço para eles dirigirem.

Das grandes cidades da região, ela é a única que ainda não tem um metrô, cuja construção está apenas começando.

O Índice de Tráfego Urbano da TomTom classifica Bogotá como a segunda área metropolitana mais congestionada do mundo em 2023, depois de Manila.

- Loucos por "bike" -

A terceira capital mais alta do mundo, depois de La Paz e Quito, pode parecer um lugar pouco amigável para começar uma revolução em uma "bike".