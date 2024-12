Clássico entre City e United marca a 16ª rodada do Campeonato Inglês

O atual campeão inglês caiu para a quarta colocação (27 pontos) e só conseguiu uma vitória nas últimas seis rodadas, com um empate e quatro derrotas.

Além disso, o clube entrou em uma profunda crise depois da eliminação na Copa da Inglaterra e pela complicada situação na Liga dos Campeões, com a derrota para a Juventus (2 a 0) na última quarta-feira e a modesta 22ª posição entre as 36 equipes que disputam a primeira fase do torneio.

Apesar do mau momento, Guardiola fez uma leitura positiva da derrota em Turim, destacando a atitude de seus jogadores, apesar do resultado.

"Fizemos um bom jogo, mas faltaram pequenas coisas para nós para conseguir um bom resultado. Mas temos que continuar jogando assim, para sair desta situação", disse o treinador após a partida na Itália.

O adversário no próximo domingo será o Manchester United (13º, 19 pontos), que precisa digerir as duas primeiras derrotas sob o comando do técnico português Rúben Amorin, para Arsenal e Nottingham Forest.

Na quinta-feira, o United ganhou fôlego vencendo o Viktoria Plzen (2 a 1) na República Tcheca pela Liga Europa.