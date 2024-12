Congresso dos EUA negocia contra o relógio para evitar paralisação

Seria um evento extremamente impopular nos Estados Unidos, especialmente durante a temporada de férias.

Sem tempo para finalizar um orçamento geral para 2025, democratas e republicanos poderiam aprovar uma resolução temporária para manter o Estado federal funcionando nos próximos meses.

Espera-se um projeto de lei até o fim de semana ou no início da próxima semana, que deverá ser sancionado pelo presidente Joe Biden, antes do recesso Legislativo para as festas de fim de ano.

"A única maneira de evitar uma paralisação é por meio da cooperação bipartidária", disse o líder republicano da Câmara, Mike Johnson.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, alinhado com seu colega na Câmara baixa, pediu "cooperação entre as duas partes" para chegar a um acordo.

O orçamento federal é frequentemente objeto de negociações de última hora no Congresso dos EUA.