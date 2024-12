Consultoria McKinsey pagará U$S 650 milhões para evitar processo criminal nos EUA

O grupo também foi multado pela SEC, o órgão regulador do mercado de ações, por falhas em seus controles internos.

Consultada pela AFP, a empresa ainda não respondeu.

A McKinsey aconselhou a Purdue Pharma a ajudar a impulsionar suas vendas de OxyContin, afirmou o estado de Nova York em uma ação judicial. Em particular, recomendou focar nas dosagens elevadas, consideradas as mais lucrativas, mas também as mais viciantes.

O excesso de prescrição deste medicamento é considerado o estopim da crise dos opioides nos Estados Unidos.

De acordo com dados dos Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC), mais de 700.000 pessoas morreram entre 1999 e 2022 por overdose de opioides, obtidos com receita médica ou ilegalmente.

Pela primeira vez desde 2018, o número de mortes relacionadas ao consumo de opioides (principalmente o fentanil) diminuiu em 2023 nos Estados Unidos, para 81.083 óbitos.