EUA e China renovam acordo de cooperação tecnológica

China e Estados Unidos renovaram, nesta sexta-feira (13), um acordo de cooperação científica e tecnológica por cinco anos, apesar das críticas de vários setores, incluindo os republicanos americanos, de que este beneficia Pequim.

A assinatura da ampliação do acordo faz parte dos esforços de ambos os governos para estabilizar as relações antes de 20 de janeiro, quando Donald Trump, que prometeu aumentar as tarifas sobre importações chinesas, assume a presidência dos EUA.

O acordo, assinado pela primeira vez em 1979, foi renovado a cada cinco anos, inclusive por Trump durante seu primeiro mandato. O pacto só deixou de ser prorrogado no ano passado, quando as relações entre as duas potências estavam em seu ponto mais baixo.