Ex-militantes do partido de Assad entregam suas armas a rebeldes sírios

A formação defendia a unidade dos países árabes, embora suas duas ramificações, uma na Síria e outra no Iraque, tenham acabado à frente de dois regimes autocráticos e rivais: o de Al-Assad em Damasco e o de Saddam Hussein em Bagdá.

Fuga precipitada

Na sede da liderança central do Baath, dirigida pelo secretário-geral Bashar al-Assad, o tempo parou no domingo. Retratos esfarrapados do presidente deposto, que fugiu para a Rússia, ainda estavam pendurados nas paredes.

Veículos abandonados e papéis espalhados pelo chão em escritórios vazios guardados por combatentes do grupo islamista Hayat Tahrir al Sham, que liderou a coalizão rebelde. Mas não havia sinal de funcionários do partido no prédio, onde al-Assad costumava presidir as reuniões de liderança do partido.

Uma estátua de Hafez al-Assad, pai e antecessor do ex-presidente, foi destruída em frente ao prédio. No estacionamento, carros luxuosos de fabricação chinesa, aparentemente usados por altos funcionários, foram deixados com portas e janelas quebradas.

No andar térreo, um enorme retrato mural de Hafez e seu filho mais velho, Basel, que morreu em um acidente de carro em 1994, escapou milagrosamente da fúria da multidão que invadiu o prédio no domingo.