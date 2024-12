Ex-treinador de futebol chinês é condenado a 20 anos de prisão por corrupção

O ex-técnico da seleção chinesa de futebol Li Tie foi condenado, nesta sexta-feira (13), a 20 anos de prisão por pagar e aceitar subornos, no mais recente episódio de uma campanha contra a corrupção no esporte no gigante asiático.

Várias autoridades do futebol chinês foram presas por corrupção como resultado da campanha lançada pelo presidente Xi Jinping, um amante confesso do esporte, que ele tentou promover no início de seu mandato com o objetivo de sediar e vencer uma Copa do Mundo.

O mais recente a cair, o técnico entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, é uma lenda do futebol na China, que ganhou destaque como meio-campista do Everton no Campeonato Inglês e jogou quase 100 partidas pela seleção chinesa.