Gukesh Dommaraju, campeão mundial de xadrez mais jovem da história, vira herói na Índia

Segundo a imprensa indiana, Gukesh abandonou a escola em período integral aos 10 anos para dedicar mais tempo ao treinamento.

O estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, anunciou uma recompensa de US$ 590 mil (R$ 3,5 milhões na cotação atual) para seu 'menino prodígio' Gukesh, que faturou US$ 1,3 milhão (R$ 8,1 milhões) com o título mundial em Singapura.

str-fk/gle/juf/pm/dr/cb/mvv

© Agence France-Presse