Manifestantes rejeitam planos de construção de penitenciária na Amazônia do Equador

Gritando "Noboa, escuta, Napo está na luta", exigiram a paralisação do projeto na localidade de Archidona, segundo a Confeniae no Facebook.

A construção de dois presídios de segurança máxima, um na província costeira de Santa Elena e outro na Amazônia, faz parte do rigoroso plano do governo contra as máfias que afetam o país.

A violência do crime organizado transformou o Equador, com 17 milhões de habitantes, em uma das nações mais violentas dos últimos anos. A taxa de homicídios passou de 6 por 100 mil habitantes em 2018 para um recorde de 47 em 2023.

