Ministro do Esporte russo Mikhail Degtyarev presidirá o Comitê Olímpico

O ministro do Esporte russo, Mikhail Degtyarev, foi nomeado nesta sexta-feira como o novo presidente do Comitê Olímpico Russo (COR), embora o país esteja excluído do cenário esportivo mundial devido a sua ofensiva na Ucrânia desde fevereiro de 2022.

Ele substitui Stanislav Pozdniakov, no cargo desde 2018 e defensor de uma linha dura em relação ao Comitê Olímpico Internacional (COI). As relações entre ambas as instituições são praticamente inexistentes.

Pozdniakov, tetracampeão olímpico de esgrima, apresentou sua demissão no dia 15 de outubro, justificando sua decisão pela "necessidade de otimizar" a gestão do esporte em seu país.