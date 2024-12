Multidões celebram a queda de Assad em Damasco

Na capital Damasco, no norte, em Aleppo e no sul, em Sueida, milhares de homens, mulheres e crianças se reuniram nos centros de suas respectivas cidades. Em uma atmosfera festiva, muitos agitaram a bandeira com três estrelas, um símbolo do movimento pró-democracia de 2011 adotado pelas novas autoridades.

"Os Assad, pai e filho, nos oprimiram, mas nós libertamos nosso país da injustiça", comemorou um policial de 47 anos em Aleppo.

"Nossa alegria é indescritível", disse Haitham Hudeifa, de 54 anos, em Sueida, palco de manifestações contra Assad por um ano e meio.

"Unido, unido, unido, o povo sírio está unido", cantavam fiéis na famosa mesquita dos Omíadas, em Damasco, onde Jolani é esperado para a oração semanal.

Mas o clima de comemoração também expôs as paredes da mesquita, onde há dezenas de fotos de pessoas que desapareceram nas mãos dos antigos serviços de segurança. O mural testemunha a dolorosa busca por seus parentes após décadas de repressão.

- Cúpula na Jordânia -

O país, multiétnico e dividido, tem múltiplos desafios à frente aos quais as novas autoridades tentam tranquilizar com mensagens de calma enquanto a comunidade internacional se mobiliza.