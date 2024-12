Países do Sul Global expressam 'grande decepção' com fim de audiências sobre o clima em Haia

Uma representante dos países mais vulneráveis à mudança climática expressou, nesta sexta-feira (13), sua "enorme decepção" com a atitude das grandes potências poluidoras e pediu ao tribunal superior da ONU que as responsabilize legalmente por suas emissões de gases.

Os juízes da Corte Internacional de Justiça (CIJ) ouviram dez dias de argumentos das principais economias do mundo, que foram rebatidos por pequenas nações insulares e organizações que defendem os países mais vulneráveis à mudança climática.

As audiências mostraram as divisões entre os maiores responsáveis pelas emissões que causam o aquecimento global e os países que mais sofrem com estas alterações no clima.