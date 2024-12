Príncipe Andrew é envolvido em novo escândalo por relação com suposto espião da China

O homem, de 50 anos, identificado como "H6", recorreu dessa decisão, mas sua apelação foi indeferida pela justiça britânica.

Os juízes concluíram que "H6" poderia "facilitar relações entre altos funcionários chineses e personalidades britânicas que poderiam ser exploradas" por autoridades de Pequim.

A proximidade do suposto espião com o príncipe Andrew era tamanha que este chegou a convidar "H6" para sua festa de aniversário em 2020, conforme revelado em uma audiência realizada em julho. Além disso, destacou-se que o acusado tinha permissão para agir em nome do duque de York na busca de investidores chineses.

O ex-secretário de Estado de Segurança do governo conservador anterior, Tom Tugendhat, declarou nesta sexta-feira à BBC que o caso era "extremamente embaraçoso".

"Isso demonstra - receio - a ambição muito clara do Estado chinês de exercer sua influência em países estrangeiros", acrescentou.

Por sua vez, o gabinete do príncipe Andrew afirmou em um comunicado nesta sexta-feira que "seguiu as orientações" do governo e "encerrou qualquer contato" com o indivíduo "assim que surgiram preocupações".