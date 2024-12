Queda do regime de Assad expõe arsenais da droga captagon

Em outro quartel-general da Força Aérea, sacos de pílulas bege foram encontrados empilhados entre comprimidos falsificados de Viagra e imitações ruins de notas de cem dólares.

Todos esses prédios estão ligados a um homem: o todo-poderoso irmão do presidente deposto.

"Quando entramos, descobrimos um monte de captagon. Queimamos tudo", disse um combatente do HTS que se identificou como Jatab.

A coalizão rebelde do HTS, que pretende liderar a Síria pós-Assad com seu governo interino, encerrará a produção e a exportação de captagon, disse o combatente Jatab.

Isso apesar do fato de o negócio do captagon gerar receitas que excedem todas as exportações legais combinadas da Síria, cujo setor está em crise.

