Taylor Swift: qual o próximo passo após a turnê 'The Eras'?

Os Swifties ainda estão esperando por mais álbuns "Taylor's Version": desde 2021, Swift regrava seus seis primeiros álbuns de estúdio em uma tentativa de possuir os direitos sobre eles.

Os Grammys também aguardam Swift no início de fevereiro com seis indicações, três delas nas categorias de maior prestígio, por seu último álbum de estúdio, "The Tortured Poets Department".

Mas, olhando além do "o que vem depois", talvez haja uma questão mais ampla: como um artista define o sucesso quando já é um fenômeno cultural, inundado de riqueza e fama?

Como Swift é uma grande estrela, esta decisão "depende completamente dela", explica Lieb.

Há alguns anos, foi anunciado que ela havia escrito um roteiro original e que faria sua estreia como diretora de longa-metragem com a Searchlight Pictures, então talvez agora ela esteja de olho no Oscar.

- Lealdade swiftie -

De qualquer forma, a essa altura, Swift não precisa alimentar constantemente seus fãs para mantê-los fiéis.