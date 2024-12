Wall Street fecha sem tendência definida antes de reunião do Fed

A bolsa de Nova York encerrou a semana sem tendência definida antes da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), na próxima semana, apesar do entusiasmo do setor dos semicondutores.

O índice Dow Jones registrou queda de 0,20%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,12% e o índice ampliado S&P 500 fechou equilibrado.

"Saímos de uma semana mais negativa que positiva", disse à AFP Art Hogan, analista da B. Riley Wealth Management.