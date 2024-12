Bayern sofre sua primeira derrota na Bundesliga; Leverkusen se aproxima

Depois desse revés, o Bayern reagiu emendando vitórias contra o Heidenheim (4-2) na Bundesliga e o Shakhtar (5-1) na Liga dos Campeões, mas o mau jogo em Mainz volta a trazer dúvidas antes de receber o RB Leipzig na próxima sexta-feira, no último jogo de 2024 e antes das festas de fim de ano.

- Vários desfalques -

O técnico Vincent Kompany sofre assim o seu primeiro revés como treinador do Bayern no campeonato alemão. O time entrou em campo com desfalques importantes principalmente no ataque (Harry Kane, Kingsley Coman, Serge Gnabry).

O Bayern dominou o jogo, mas teve dificuldade para criar chances. A melhor que teve foi um chute na trave do francês Michael Olise no início da partida, aos 6 minutos.

A MEWA Arena, em Mainz, é um dos estádios 'amaldiçoados' do Bayern nos últimos anos. Foi lá que o gigante de Munique perdeu em quatro das últimas cinco visitas no campeonato alemão.

O Mainz, com 22 pontos, subiu para a sexta colocação, aumentando suas chances de brigar pelas vagas europeias.