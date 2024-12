Cinco mortos e dezenas de desaparecidos em naufrágio de barco com migrantes na Grécia

Uma grande operação de resgate, apoiada por barcos e aeronaves, foi realizada no mar ao sul da ilha de Gavdos, após o navio ter virado nas primeiras horas da madrugada, acrescentou a Guarda Costeira.

O primeiro corpo foi encontrado na manhã deste sábado.

A imprensa local noticiou que outro homem foi levado de helicóptero para um hospital na cidade de Chania, Creta, onde foi internado sob cuidados intensivos.

Na parte da tarde, a Guarda Costeira informou à AFP que o número de migrantes mortos havia subido para cinco.

A Grécia registrou este ano um aumento de 25% no número total de migrantes que entraram no país fugindo da guerra e da pobreza, com uma alta de 30% em Rodes e no sudeste do Egeu, segundo o Ministério da Migração.

Vários acidentes semelhantes ocorreram nas últimas semanas.