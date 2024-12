Fundador da rede espanhola de moda Mango morre em acidente

"Isak tem sido um exemplo para todos nós. Dedicou sua vida ao projeto da Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, à sua liderança inspiradora e a seu compromisso inabalável com os valores que ele próprio implantou em nossa empresa", acrescentou o comunicado.

A empresa não deu detalhes do acidente, mas segundo a imprensa, ele caiu na montanha enquanto caminhava com familiares perto de Barcelona.

A Mango foi fundada em 1984, quando Andic, de origem turca, abriu sua primeira loja no Paseo de Gracia, famosa rua comercial de Barcelona, com a ajuda do irmão mais velho, Nahman.

A rede consolidou-se como um dos principais grupos multinacionais de moda, com presença em mais de 120 mercados, cerca de 2.800 lojas e 15.500 colaboradores em todo o mundo, segundo seu site.

