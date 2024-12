Pachuca vence Al Ahly nos pênaltis e vai enfrentar Real Madrid na final da Copa Intercontinental

O mexicano Pachuca sofreu até o último momento de uma dramática disputa de pênaltis para eliminar o egípcio Al Ahly (6-5 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos), neste sábado (14) em Doha, e se classificou para a final da Copa Intercontinental contra o Real Madrid, que será disputada na quarta-feira.

A classificação dos 'Tuzos', que participam do torneio como atuais campeões da zona Concacaf, foi heróica, depois que Salomón Rondón e Borja Bastón erraram as duas primeiras cobranças dos mexicanos e os egípcios converteram as suas.

Tudo parecia perdido naquele momento para o time mexicano, que renasceu das cinzas graças aos subsequentes erros de Mahmoud Kahraba e Omar Kamal pelos campeões africanos, enquanto os cobradores do Pachuca começaram a acertar as suas.