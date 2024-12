Atlético Madrid vence Getafe (1-0) e alcança líder Barcelona no Espanhol

Com esta vitória, o Atlético soma 38 pontos, os mesmos do Barcelona, e supera o seu grande rival na classificação, o Real Madrid (37), que no sábado não passou de um empate em 3 a 3 na visita ao Rayo Vallecano.

O time 'rojiblanco' dominou a partida e criou mais chances que o adversário, mas foi ineficaz diante do gol defendido por David Soria até que Sorloth, que substituiu no intervalo o lateral brasileiro Samuel Lino, pôs fim à resistência 'azulona'.

O Atlético, que não perde desde a derrota para o Betis sofrida no final de outubro, visita o Barcelona no próximo sábado, no último jogo dos 'colchoneros' em 2024.

Este duelo servirá para avaliar as chances da equipe de Diego Simeone de brigar pelo título com os dois gigantes do futebol espanhol.

"Temos que continuar jogo a jogo. Não tem outro jeito. Temos que trabalhar com humildade, tentar seguir melhorando, descansar e enfrentar a partida contra o Barça", declarou Simeone em entrevista coletiva.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao (4º) empatou em 1 a 1 na visita ao Alavés (16º) enquanto a Real Sociedad (7ª) ficou no 0 a 0 em casa com o Las Palmas.