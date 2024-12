Leverkusen vai enfrentar Colônia nas quartas de final da Copa da Alemanha

As quartas de final serão disputadas nos dias 4, 5, 25 e 26 de fevereiro. A programação detalhada será comunicada pela federação alemã nos próximos dias.

As semifinais estão marcadas para terça-feira, 1º de abril, e quarta-feira, 2 de abril, e a final será disputada no Estádio Olímpico de Berlim, no sábado, 24 de maio.

--- Duelos das quartas de final da Copa da Alemanha:

RB Leipzig (D1) - Wolfsburg (D1)

Arminia Bielefeld (D3) - Werder Bremen (D1)

Stuttgart (D1) - Augsburg (D1)