'Falaremos' com Putin e Zelensky para encerrar a guerra, 'é uma carnificina', diz Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16) que conversará com os presidentes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Volodimir Zelensky, para pôr fim à guerra desencadeada pela invasão russa.

"Falaremos com o presidente Putin" e também com "Zelensky e os representantes da Ucrânia. Precisamos acabar com isso, é uma carnificina", declarou Trump a jornalistas em sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida.

Durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, o bilionário republicano prometeu acabar com a guerra em um dia, sem especificar como.