Fifa vai anunciar vencedores dos prêmios 'The Best' na terça-feira em Doha

Entre as mulheres, 16 jogadoras concorrem ao troféu, embora a favorita seja a espanhola Aitana Bonmatí, vencedora da última Bola de Ouro e do 'The Best' em 2023.

Os prêmios 'The Best' também irão homenagear os melhores treinadores do futebol masculino e feminino e o melhor goleiro e goleira.

Serão também anunciados os vencedores dos prêmios 'Marta' e 'Puskas' para os melhores gols do ano no futebol feminino e masculino, respectivamente.

Os premiados serão anunciados num evento virtual que acontecerá em Doha (Catar), na véspera da final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca.

Os vencedores são nomeados após uma votação em que participam torcedores, representantes da mídia e treinadores e capitães das seleções do mundo inteiro.

kn/bm/mcd/mb/aam