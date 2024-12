Prefeito de cidade no centro-norte do México é assassinado a tiros

O prefeito de uma cidade no estado de San Luis Potosí, no centro-norte do México, foi assassinado a tiros no domingo (15), informaram as autoridades locais.

Jesús Eduardo Franco, prefeito do município de Tancanhuitz, morreu ao lado de outras três pessoas, segundo o Ministério Público estadual.

"Lamentamos profundamente a morte de nosso companheiro Eduardo Franco, prefeito de Tancanhuitz", escreveu na rede social X Rita Rodríguez, presidente do partido Morena no estado.