Semifinais e final da Liga das Nações serão disputadas na Itália ou na Alemanha

Num comunicado separado, a Federação Italiana (FIGC) esclareceu que o Estádio da Juventus (45 mil espectadores) será o palco das duas semifinais e da final, enquanto o Estádio Olímpico, onde o Torino manda seus jogos e tem 28.500 lugares, será o local da disputa pelo terceiro lugar, no dia 8 de junho.

Itália e Alemanha se enfrentarão no dia 20 de março em Milão e três dias depois em Dortmund, em uma das partidas de ida e volta das quartas de final deste torneio europeu.

Os demais duelos das quartas de final serão os seguintes: Portugal-Alemanha, Croácia-França e Holanda-Espanha.

A Uefa anunciou também que a Supercopa da Europa, disputada entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa, será realizada no dia 13 de agosto de 2025, na Itália, no estádio da Udinese, em Udine, com capacidade para 25 mil espectadores.

