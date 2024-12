Softbank anunciará investimentos de U$S 100 bilhões nos EUA, segundo equipe de Trump

O valor seria aproximadamente o dobro da quantia prometida pela organização japonesa em dezembro de 2016, pouco antes de Trump iniciar seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos (2017-2021).

A Softbank finalmente se desfez de cerca de 100 bilhões de dólares por meio de seu fundo Vision Fund, e grande parte do dinheiro foi aportada por fundos soberanos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.

Son, de 67 anos, ficou famoso por seus investimentos precoces e bem-sucedidos no gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba e no pioneiro de navegação na internet Yahoo, mas também fez apostas catastróficas, como no site de trabalho compartilhado WeWork.

O investidor asiático disse repetidamente que a "superinteligência artificial" chegará em uma década, trazendo inovações e conhecimentos, assim como formas inovadoras de investir.

