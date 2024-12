Apartamentos turísticos de Barcelona pedem € 4,2 bi por plano para eliminá-los

"A Apartur considera a medida uma expropriação encoberta e canalizou grande parte destas reclamações, que levam em conta os gastos e investimentos efetuados pelos proprietários de apartamentos turísticos nos últimos cinco anos, assim como o retorno que seria obtido com a continuação da atividade", explicaram na nota.

Diante das dificuldades crescentes dos moradores de Barcelona para encontrar moradias acessíveis, o socialista Jaume Collboni anunciou, em junho, a intenção de extinguir as licenças dos cerca de 10.000 apartamentos turísticos existentes na cidade até o fim de 2028.

Para consegui-lo, ele pretende recorrer a um decreto aprovado no ano passado pelo Parlamento regional da Catalunha, da qual Barcelona é a capital, que regula a quantidade de moradias com licenças de uso turístico nos municípios com maior pressão habitacional.

Com base nele, a Prefeitura pretende não renovar nem conceder mais nenhuma licença quando todas as existentes expirarem, em novembro de 2028. O anúncio provocou indignação nos proprietários de apartamentos turísticos, segundo os quais este tipo de moradia representa apenas 1% do total do parque habitacional da cidade.

"Os apartamentos turísticos regulados não são a causa do problema da moradia, nem sua eliminação garante que passem a se tornar moradias residenciais", afirmou o presidente da Apartur, Enrique Alcántara, citado no comunicado.

Barcelona, onde o preço dos aluguéis subiu 68% na última década, já levava anos sem expedir licenças para este tipo de alojamento.