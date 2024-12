Espanha vive disputa política pelo 50º aniversário da morte de Franco

A oposição de direita e o governo de esquerda da Espanha trocaram acusações nos últimos dias pela comemoração, em 2025, do 50º aniversário da morte do ditador Francisco Franco.

Em meio a um clima político tenso, marcado por várias ações judiciais contra pessoas próximas ao chefe de governo, o socialista Pedro Sánchez, o líder do conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ironizou, nesta segunda, as comemorações previstas pela morte do homem que governou a Espanha entre 1939 e 1975, após um golpe de Estado militar e a subsequente Guerra Civil (1936-1939).

"Podem desenterrar Franco cem vezes e podem agir como nostálgicos do confronto entre espanhóis", disse Feijóo em um comício, em alusão à exumação do corpo do ditador no imponente mausoléu do Vale dos Caídos, perto de Madri, acusando a esquerda de usar a figura de Franco com fins políticos.