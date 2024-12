Fed inicia reunião de política monetária em contexto de inflação alta

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) iniciou, nesta terça-feira (17), sua reunião de política monetária, durante a qual se espera que decida baixar suas taxas de juros de referência, apesar de um repique da inflação nos últimos dois meses.

A reunião do Comitê de Política Monetária do Fed em Washington "começou às 10h30 [12h30 de Brasília], como estava previsto", informou um porta-voz do Federal Reserve à AFP.

A expectativa do mercado é de que as discussões que serão realizadas na terça e na quarta-feira resultem no anúncio de um nova redução das taxas básicas de juros do banco central americano.